Si cosparge di benzina e si dà fuoco davanti casa: grave un uomo di 50 anni Un uomo di cinquant'anni si è cosparso di benzina e si è dato fuoco davanti casa sua in provincia di Varese: è ricoverato in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Tragedia questa mattina in Lombardia. Un uomo di cinquant'anni si è cosparso di benzina e si è dato fuoco nell'automobile posteggiata davanti all'abitazione di famiglia. L'episodio si è verificato a Golasecca, un comune che si trova nella provincia di Varese. Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto.

L'uomo si è dato fuoco davanti casa

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il cinquantenne avrebbe posteggiato davanti all'abitazione di famiglia, dove era in corso una separazione, intorno alle sei di mattina. La casa si trova in via Puccini. Si sarebbe cosparso di benzina nel suo mezzo a metano: il suo quindi sembrerebbe essere un gesto estremo. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, sono state proprio la moglie di 42 anni e la figlia che ha appena tredici anni.

È ricoverato in gravissime condizioni

Sono stati subito chiamati i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono intervenuti immediatamente. Il ferito ha riportato ustioni molto estese su gran parte del corpo.

È stato quindi trasferito in gravissime condizioni in ospedale: è stato ricoverato in codice rosso. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Entrambe le donne hanno riportato lievi ferite, che si sono procurate nel tentativo di aiutarlo, e sono state trovate in stato di shock.