Si confonde tra la folla dell'Holi Dance Festival al Carroponte e molesta una donna: arrestato 29enne La polizia ha arrestato un 29enne che avrebbe molestato una donna durante l'Holi Dance Festival al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano). Il giovane si sarebbe mescolato tra la folla e, con i pantaloni abbassati, si sarebbe avvicinato a lei.

A cura di Enrico Spaccini

Foto da Facebook

Un 29enne è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale lo scorso sabato 15 giugno. Gli agenti in borghese lo hanno visto mentre, con i pantaloni abbassati, molestava una donna in mezzo alla folla che si era radunata al Carroponte di Sesto San Giovanni (nella Città Metropolitana di Milano) per l'Holi Dance Festival. Il giovane era riuscito ad avvicinarsi a lei approfittando della confusione e, secondo l'accusa, era pronto a fare lo stesso con altre due ragazzine minorenni.

La violenza sessuale al Carroponte

L'Holi Dance Festival è un evento che raduna centinaia di giovani dal primo pomeriggio fino alla mezzanotte. Al Carroponte si susseguono band e dj set e ogni ora viene lanciata in aria polvere colorata verso la folla. Sarebbe stato proprio durante i momenti di maggior confusione che il 29enne, cittadino egiziano, si sarebbe mescolato in mezzo alla folla.

Stando a quanto riportato dagli agenti del Commissariato di Sesto che stavano vigilando sulla sicurezza dell'evento, il giovane si sarebbe abbassato i pantaloni e si sarebbe avvicinato a una donna. I poliziotti sarebbero intervenuti prima che il 29enne potesse avvicinarsi a due ragazzine minorenni che, sostengono, aveva già preso di mira.

La denuncia di un anno fa al Parco Sempione

Il 29enne è stato, dunque, arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Il giovane è risultato formalmente incensurato, ma a suo carico è emersa una denuncia a piede libero risalente a un anno fa.

Stando a quanto riportato, si era reso protagonista di un fatto simile a Parco Sempione a Milano. Per oggi, martedì 18 giugno, era stata programmata l'udienza di convalida dell'arresto nel carcere di Monza.