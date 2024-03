Si avvicina troppo al fornello mentre sta cucinando e prende fuoco: gravi ustioni per una 21enne Una ragazza di 21 anni di Gonzaga, in provincia di Mantova, è stata soccorsa dopo che il suo vestito ha preso fuoco mentre stava cucinando con la madre il pranzo: ha riportato gravi ustioni, non è in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Momenti di paura per una ragazza di 21 anni di Gonzaga, in provincia di Mantova. La ragazza è stata soccorsa dopo che il suo abito ha preso fuoco perché si è avvicinata troppo al piano cottura mentre stava cucinando. Il fuoco l'ha avvolta in poco tempo: è stata soccorsa con ustioni di secondo e terzo grado al viso e sulla parte destra del corpo tra il torace e l'addome.

La prima a soccorrere la giovane è stata madre intervenuta con l'acqua nel cercare di spegnere le fiamme. Intanto è stato lanciato l'allarme al 112 che ha fatto arrivare sul posto in poco tempo un'ambulanza della Croce Rossa di Suzzara e l'automedica. Oltre che l'elisoccorso di Areu decollato da Parma. I medici, quando sono arrivati le fiamme erano già spente, hanno provveduto a iniziare a medicare le ferite prima del trasferimento in ospedale.

Poco dopo è giunta sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Gonzaga: i militari stanno cercando anche di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente domestico. Al momento – come spiega La Gazzetta di Mantova – si sa che l'incidente è avvenuto verso le 13.30 nella cucina di casa dove la giovane stava aiutando la madre a preparare il pranzo. Si era occupata di mettere l'acqua a bollire per la pasta sul fornello, ma si sarebbe avvicinata troppo ai fornelli e il suo pile ha preso fuoco. La 21enne è riuscita a togliersi il vestito mentre la madre con l'acqua provava a spegnere le fiamme. Poi le cure dei medici e il trasferimento in ospedale: la giovane non è in pericolo di vita.