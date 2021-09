Si apre una voragine durante i lavori: circolazione in tilt e strada chiusa al traffico A Milano, in zona Bovisa, durante i lavori di asfaltatura si è aperta una voragine. Stando alle prime informazioni ottenute, sembrerebbe che il problema sia stato causato da un problema alla rete fognaria. L’assessore comunale ai lavori pubblici Marco Granelli ha scritto sul suo profilo Facebook: “Sarà un lavoro impegnativo che durerà qualche giorno. Ma lavoreremo al massimo”.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook Sei di Bovisa se…

Traffico in tilt e circolazione deviata: è quanto successo oggi, venerdì 17 settembre, a Milano in zona Bovisa. Durante i lavori di asfaltatura si è infatti aperta una voragine. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La strada è stata chiusa per consentire la messa in sicurezza della zona e soprattutto svolgere tutte le operazioni necessarie per ripristinare la normalità. Al momento non è ancora chiaro quando sarà riaperta la via.

I lavori dureranno diversi giorni

La voragine si è aperta in via Turkory. A darne notizia è stato lo stesso assessore comunale ai lavori pubblici Marco Granelli. Sul suo profilo Facebook è infatti apparso un post: "Si è aperta oggi una voragine in via Tukory, cavalcavia che collega la via Bovisasca in ingresso in città con Bovisa e la circonvallazione cittadina. Stavamo ascoltando e vi è stato un cedimento. Subito è intervenuta MM che sta lavorando per mettere in sicurezza, scavare e poi fare la riparazione. Un lavoro impegnativo che durerà qualche giorno. Ma lavoreremo al massimo".

La voragine si è creata per un problema alla rete fognaria

Al momento, secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", sembrerebbe che il cedimento sia stato causato da un problema alla rete fognaria. Al momento la strada è chiusa al traffico tranne che per i residenti che possiedono veicoli di peso inferiore ai 35 quintali. L'intervento inizierà lunedì, ma non è ancora chiaro quando terminerà. Inoltre saranno anche fatte tutte le operazioni necessarie a capire se il cavalcavia sia stabile. Gli autobus, fanno inoltre sapere, seguiranno un percorso alternativo.