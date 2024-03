Si affiancano con il motorino a un automobilista e gli sfilano dal polso l’orologio da 70mila euro

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Due persone a bordo di uno scooter sono riuscite a strappare dal polso di un automobilista fermo al semaforo un orologio marca Patek Philippe da 70mila euro. La dinamica del fatto denunciato dalla vittima di 92 anni sembrerebbe essere quella tipica della cosiddetta "tecnica dello specchietto". Urtando appositamente l'auto scelta come obiettivo, i malviventi costringono il conducente ad abbassare il finestrino. Una volta che il braccio e fuori dall'abitacolo, viene sfilato l'orologio.

La tecnica dello specchietto al semaforo di via Bazzi.

Il colpo è andato a segno intorno a mezzogiorno di ieri, giovedì 28 marzo, al semaforo di via Carlo Bazzi nella periferia sud di Milano. Un orario di punta, dove sono numerose le auto che percorrono la strada a fianco di motorini e scooter. Proprio uno di questi avrebbe affiancato l'auto di un 92enne e urtato di proposito uno specchietto.

Solitamente la tecnica prevede che la vittima abbassi il finestrino per controllare lo stato della propria vettura, ma in questo caso l'automobilista è sceso dall'abitacolo. In pochi attimi, una delle due persone in sella allo scooter gli avrebbe afferrato il braccio e sfilato di dosso l'orologio.

La denuncia del 92enne e le indagini della polizia

Si tratta di un Patek Philippe, un modello da oltre 70mila euro creato da artigiani svizzeri. Una volta afferrato il bottino, i due rapinatori sono ripartiti a bordo dello scooter lasciando la loro vittima ferma al semaforo senza più l'orologio di lusso al polso. Il 92enne ha presentato denuncia per quanto accaduto e del caso ora se ne stanno occupando gli agenti della Questura di Milano.