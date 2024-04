video suggerito

Due agenti sorprendono un uomo urinare nel parco e vengono presi a morsi: arrestato Due agenti della polizia locale hanno sorpreso un uomo che urinava in un’area verde di via Mozart a Bergamo: questo si è scagliato contro di loro prendendoli a morsi e a gomitate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Due agenti della polizia locale sono stati aggrediti tanto che sono stati trasportati in ospedale per le cure. Tutto è successo lo scorso 8 aprile quando i due agenti hanno sorpreso verso mezzogiorno un uomo che urinava in un'area verde di via Mozart a Bergamo. Appena si sono avvicinati l'uomo si è subito scagliato contro di loro: come riporta l'Eco di Bergamo, ha morso al fianco un agente e ha dato una gomitata nel costato all’altro.

I due agenti sono stati portati in ospedale dove sono stati dimessi con una prognosi di 4 e 7 giorni: uno dei due è stato curato per la frattura di una costola. L'uomo infatti aveva picchiato e morso i due agenti in modo violento prima di cercare di fuggire via. In poco tempo però è stato fermato dagli agenti: per lui sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Dovrà anche pagare una sanzione per aver urinato in un parco pubblico. Non è stato reso noto chi sia l'uomo e se ha altri precedenti simili alle spalle.