video suggerito

Sfregia al volto la rivale in amore durante la sua festa di compleanno, la vittima: “Mi ha rovinato la vita” La donna di 42 anni ritenuta colpevole di aver sfregiato il volto della rivale in amore 27enne in un bar di Leggiuno, in provincia di Varese, è stata condannata in primo grado a 5 anni e 4 mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È arrivata la condanna a 5 anni e 4 mesi per la donna di 42 anni ritenuta colpevole di aver sfregiato il volto della rivale in amore in un bar di Leggiuno, in provincia di Varese. La vittima aveva riportato, dopo l'aggressione, uno taglio sul volto permanente: "Mi ha completamente rovinato la vita", aveva detto in Tribunale assistita dall'avvocato Augusto Basilico.

Stando a quanto ricostruito in aula, i fatti risalgono all'ottobre del 2020: la condannata aveva impugnato uno stelo rotto di un calice ferendo la rivale in amore, che all'epoca dei fatti aveva 27 anni, che rimase sfigurata. La vittima si trovava in quel bar perché stava festeggiando il suo compleanno quando nel locale ha notato la 42enne con la quale in passato aveva avuto dei problemi legati a un uomo frequentato da entrambe.

La 27enne, stando alla sua tesi, quel giorno avrebbe cercato di andare oltre i dissapori del passato con un brindisi e un abbraccio. La 42enne però aveva altro in mente: rifiutò la tregua e colpì la festeggiata. L'aggressione poi con il pezzo di vetro è avvenuta fuori dal locale. Ora la 42 anni è stata condannata a 5 anni e 4 mesi dai giudici del Tribunale di Varese che hanno accolto la richiesta del pm pronunciando il verdetto di primo grado.