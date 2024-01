Sesso a pagamento con le ballerine di un night club: denunciati i titolari Sono stati denunciati i titolari di un night club di Lodi che avrebbero costretto le ballerine di lap dance a prostituirsi con i clienti del loro locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono stati denunciati i coniugi titolari di un night club a Lodi. Sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti, sembrerebbe che le ballerine di lap dance, dopo la loro esibizione, sarebbero state costrette a prestazioni sessuali a pagamento con i clienti del locale. Ci sarebbe stata anche una tariffa fissa di cento euro che addirittura poteva essere pagata con il pos.

Le indagini partite dalla segnalazione di una ragazza

La struttura si trova in zona Revellino a Lodi ed è gestita da un uomo di 63 anni e dalla moglie di 46 anni. Entrambi adesso dovranno fare i conti con le accuse mosse dalla Questura. Le indagini delle forze dell'ordine, sono iniziate nella prima metà di ottobre dopo la segnalazione di una ragazza. La giovane ha spiegato di essere stata contattata dal 63enne per iniziare a lavorare come ballerina di lap dance.

Il circolo privato con l'elenco degli associati

Le avrebbe poi proposto che, al termine della esibizione, su richiesta dei proprietari avrebbe dovuto consumare rapporti sessuali a pagamento in una zona allestita ad hoc. Dopo aver raccolto diverse segnalazioni, gli agenti della squadra mobile hanno fermato il giro di prostituzione che si svolgeva in un circolo privato che avrebbe avuto anche un consiglio direttivo e un elenco di associati. Elementi che sono stati raccolti dagli inquirenti che adesso svolgeranno accertamenti amministrativi.

Leggi anche Trovata morta la titolare della pizzeria nota per le polemiche sulla recensione su disabili e gay

A inizio novembre, la Procura ha perquisito il locale. Lo scorso dicembre quindi il locale è stato chiuso al pubblico per venticinque giorni.