Sequestrati beni per 225mila euro a un usuraio: applicava tassi d’interesse al 190 per cento Le Fiamme Gialle hanno sequestrato denaro e orologi per 225mila euro a un 49enne della provincia di Monza, accusato di aver applicato tassi di interesse di più del 190 per cento a diversi clienti. Tra di loro un commercialista brianzolo che, per aver ricevuto un prestito di 45mila euro, era stato costretto poi a versarne 73mila.

L'accusa, quella di usura. Per questo i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato denaro e orologi Rolex per circa 225mila euro a un 49enne residente in provincia di Monza: la misura, eseguita d'urgenza e convalidata poi dalla Procura di Monza e dal gip, è coincisa con la conclusione delle indagini a carico dell'uomo (che ha già precedenti anche per estorsione).

Tra le vittime dell'usuraio un commercialista della Brianza

L'uomo, in particolare, è accusato di aver applicato tassi di interesse di più del 190 per cento a diversi clienti. Tra di loro, un commercialista brianzolo che, secondo quanto ha dichiarato alle Fiamme gialle, per aver ricevuto un prestito di 45mila euro era stato costretto poi a versarne 73mila solo di interessi.

Il sequestro da 225mila euro tra denaro e orologi di lusso

Le indagini dei militari monzesi hanno permesso di intercettare i numerosi beni del presunto usuraio, ufficialmente nullatenente. Come? Un aiuto prezioso è arrivato, paradossalmente, dallo stesso indagato: l'uomo infatti amava mettere in mostra sui social il suo stile di vita fatto di viaggi, macchine di lusso, orologi preziosi e ristoranti costosi.

Il denaro non ancora speso, e ottenuto attraverso prestiti a tasso usuraio, è stato in parte trovato in una cassetta di sicurezza: è qui dentro che l'uomo ogni settimana versava i suoi lauti interessi.