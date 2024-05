“Sei un pezzo di m”: leghista insulta un collega di Patto civico durante il Consiglio regionale della Lombardia “Sei un pezzo di m…”: è quanto ha detto il consigliere regionale della Lega Davide Caparini rivolgendosi al consigliere regionale del Patto Civico Luca Paladini. Caparini è stato espulso e la seduta è stata sospesa. “Una pagina triste, un momento che squalifica l’Istituzione”, ha detto Paladini. “Non voglio essere etichettato per quello che non sono. Quando si scuserà il consigliere Paladini, valuterò di scusarmi. Non ho iniziato io”, ha detto a Fanpage.it il consigliere Caparini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

"Sei un pezzo di m…": è quanto ha detto il consigliere regionale della Lega Davide Caparini rivolgendosi al consigliere regionale del Patto Civico Luca Paladini. Dopo queste parole è scoppiato il caos in Aula che ha portato alla sospensione della seduta e l'espulsione del leghista.

Nella giornata di oggi, martedì 7 maggio, durante la seduta del Consiglio Regionale, Paladini è intervenuto in Aula per discutere di una mozione presentata dalla Lega che chiedeva alla Giunta di vietare la prescrizione della tritorelina, un farmaco che può ritardare lo sviluppo puberale dei bambini che soffrono di disforia di genere e che non accettano il sesso di nascita.

Il consigliere del Patto Civico ha parlato di un provvedimento "transfobico". La reazione dei consiglieri di maggioranza è stata particolarmente caotica, ma Caparini si è rivolto a Paladini affermando "Sei un pezzo di m..". Il vicepresidente Emilio Del Bono (Partito democratico) ha poi dato la parola all'esponente leghista, convinto che si sarebbe scusato. Ha continuato ad attaccare le opposizioni ed è stato espulso. La seduta invece è stata sospesa.

"Avevo iniziato a parlare da tre minuti. Avevo fatto giusto in tempo a dire che la mozione presentata dalla Lega aveva un carattere ideologico e transfobico. Il Consigliere Regionale leghista Davide Caparini mi ha urlato due volte contro "sei un pezzo di m… ". Seduta sospesa. Caparini espulso. Sono soddisfatto della sanzione? No.

Una pagina triste, un momento che squalifica l'Istituzione. La mozione è passata ugualmente e in Lombardia la politica prova a sostituirsi alla medicina", ha affermato Paladini subito dopo l'episodio.

"Sono stato insultato anche io. Mi è stato dato del transfobico. Se tu mi dici che sono transfobico, per me sei un pezzo di m***. Non voglio essere etichettato per quello che non sono. Quando si scuserà il consigliere Paladini, valuterò di scusarmi. Non ho iniziato io", ha detto a Fanpage.it il consigliere Caparini.