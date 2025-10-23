“Se non paghi ti sciolgo nell’acido”: arrestati per estorsione un finanziere e altre cinque persone a Pavia

"Se non paghi ti sciolgo nell'acido". Questa era solo una delle frasi che un consulente finanziario di Pavia ha ricevuto per mesi e mesi da un gruppo di persone oggi arrestate con l'accusa di estorsione dai carabinieri di Vigevano. Tra loro figura anche un ex luogotenente della Guardia di Finanza in congedo.

L'indagine, coordinata dalla Procura di Pavia, è scattata nello scorso mese di luglio. Il consulente finanziario, secondo quanto emerso dall'inchiesta dei militari di Vigevano, è stato preso di mira dopo aver chiesto aiuto ai cinque per un'intermediazione. Da quel momento l'uomo ha ricevuto richieste sempre più pressanti di denaro da parte degli indagati, che l'hanno minacciato con frasi come "Ti sciolgo nell'acido". A quel punto il consulente finanziario, temendo per la propria sicurezza personale e per quella dei suoi cari, ha deciso di denunciare le cinque persone che ormai da troppo tempo lo tenevano sotto ricatto con minacce e continue richieste di denaro.

Le prove raccolte dai carabinieri hanno quindi consentito al gip di Pavia di emettere cinque ordinanze di custodia cautelare. Quattro degli arrestati sono stati condotti in carcere; per il luogotenente delle Fiamme Gialle in congedo è stato stabilito l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I carabinieri hanno effettuato inoltre perquisizioni nei confronti dei cinque arrestati e di altre due persone, sequestrando quasi 90mila euro.