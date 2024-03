Scoppia una lite in un condominio per la raccolta differenziata fatta male: un ferito trasportato in ospedale Un uomo è stato trasportato in ospedale dopo essere stato protagonista insieme a un altro condomino di una lite: il motivo della discussione sarebbe legato alla raccolta differenziata fatta male. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Raccolta differenziata sbagliata. Sarebbe questo il motivo della lite scoppiata fuori da un locale nel centro di Cologno Monzese: la violenza è scoppiata tra il ristoratore e l'addetto alle pulizie del condominio sotto cui i portici si trova il locale. La discussione è infatti iniziata per le modalità non rispettate in cui è stata fatta la raccolta differenziata dei rifiuti.

L'addetto del condominio, che ha il compito di portare in strada i sacchi dei rifiuti per il ritiro, si è rifiutato di esporre la spazzatura del ristoratore perché i rifiuti secondo lui non erano stati divisi correttamente. Ha spiegato inoltre al ristoratore che questa mancanza di attenzione avrebbe messo a rischio tutto il condominio: sarebbero stati quindi tutti a rischio di una sanzione per aver violato il regolamento. Come spiega Prima La Martesana, il ristoratore voleva invece portare i suoi rifiuti sul marciapiede in attesa del ritiro. Al termine della litigata c'è stato anche un ferito e il trasporto in ospedale in codice verde.

Sul posto sono arrivati sia i sanitari del 118, allertati in codice giallo, che i carabinieri che dovranno ora accertare tutta la dinamica dei fatti.