Scoppia un incendio in un magazzino della Faerch di Verolanuova: le fiamme fanno collassare un capannone Un incendio è scoppiato intorno alla mezzanotte in un magazzino della Faerch di Verolanuova (Brescia). Quattordici squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme che hanno già fatto collassare un capannone dell'azienda specializzata nella realizzazione di materiali di polistirolo per alimenti.

A cura di Enrico Spaccini

L'incendio alla Faerch di Verolanuova (foto da vigili del fuoco)

Un incendio è scoppiato nella notte, tra domenica 18 e lunedì 19 agosto, in un magazzino della Faerch Italy di Verolanuova (in provincia di Brescia). L'azienda è specializzata nella realizzazione di materiali di polistirolo per alimenti e pare che le fiamme si siano generate nell'area destinata allo stoccaggio di bobine e di materiale plastico. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del reparto Radiomobile e della Stazione di Verolanuova, insieme a una squadra di tecnici di Arpa per rilevare la dispersione di sostanze potenzialmente tossiche nella zona interessata.

Il capannone della Faerch distrutto dalle fiamme

Stando a quanto ricostruito, la Faerch, ovvero l'ex Sirap, era ferma per ferie e avrebbe dovuto riaprire questa mattina alle 6. Per questo motivo, è logico pensare che non ci siano feriti. L'incendio si sarebbe originato da un magazzino, estendendosi rapidamente fino ad avvolgere l'intero capannone che è poi collassato.

I vigili del fuoco sono al lavoro con 14 squadre complete, quattro autobotti, due autoscale, la chilolitrica e un carro aria per il ripristino delle bombole delle autorespiratori degli operatori. Il Gruppo operativo speciale sarà incaricato della messa in sicurezza del capannone crollato.

Quando l'incendio sarà domato, i carabinieri dovranno risalire alla causa del rogo. Il personale Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha iniziato le verifiche della qualità dell'aria.

Articolo in aggiornamento