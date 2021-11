Scoppia un incendio in un appartamento ad Alserio: una donna trovata in arresto cardiaco Un incendio è scoppiato in una palazzina ad Alserio, in provincia di Como: purtroppo una donna di 86 anni è stata trovata in arresto cardiaco, altri otto intossicati.

A cura di Giorgia Venturini

Una donna di 86 anni è stata trovata in arresto cardiaco dopo essere rimasta coinvolta nell'incendio del suo appartamento questa mattina ad Alserio, in provincia di Como. Le fiamme hanno avvolto l'abitazione al terzo piano di una palazzina verso le 11: subito è scattato l'allarme. Una volta sul posto i vigili del fuoco hanno cercato di soccorrere subito l'anziana signora che è stata trovata in gravissime condizioni. Stando a quanto citato da Prima Como, disperata la corsa all'ospedale Niguarda in elisoccorso dove la donna è stata subito ricoverata in rianimazione.

Altre otto persone sono rimaste lievemente intossicate

Ora Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto e capire la causa dell'incendio. Ad ora si sa che l'appartamento è stato completamente invaso dalle fiamme: il fumo denso ormai aveva invaso ormai ogni stanza. Oltre a questo appartamento altri tre del terzo piano e uno al secondo sono stati resi inagibili: una quindicina di persone sono evacuate almeno finché tutto l'edificio ritorna agibile. Soccorse dai sanitari sono state altre otto persone, rimaste lievemente intossicate dal fumo. Alcune di queste sono state soccorse facendole uscire dalla finestra dal momento che erano rimaste intrappolate nell'edificio. Per precauzione alcuni dei feriti sono stati trasferito in ospedale: non sono in condizioni preoccupanti. Ora polizia locale e vigili del fuoco sono ancora al lavoro per bonificare e mettere in sicurezza la zona. Intanto via Carcano, la via dove è scoppiato l'incendio, è stata chiusa al traffico. Per ora tutte le ipotesi sono ancora aperte: si indaga per un cortocircuito o per un errore umano.