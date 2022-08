Scoppia un incendio in via Savona a Milano: muore carbonizzata una donna Nella mattina di oggi lunedì 8 agosto una donna è morta carbonizzata nell’incendio scoppiato nel suo appartamento in un palazzo di via Savona a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragedia in zona Navigli a Milano. Una donna è morta nell'incendio scoppiato nel suo appartamento al sesto piano di un palazzo al civico 103 di via Savona verso le 7 di oggi lunedì 8 agosto. Il corpo è stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco: sul posto i soccorsi subito hanno spento le fiamme ma purtroppo per la donna non c'è stato più nulla da fare. L'hanno trovata già carbonizzata. Restano ancora sconosciute la causa del rogo.

Ancora sconosciute le cause dell'incendio

Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire cosa sia successo. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato lo scoppio dell'incendio: tutto verrà accertato nella prossime ore. Dalle prime informazioni non sembrerebbe che altre persone siano rimaste coinvolte nel rogo o siano rimaste intossicate. L'appartamento al sesto piano è stato reso inagibile, si procederà con il sopralluogo negli altri appartamenti e nel caso verranno evacuati alcuni condomini.

Incendio in un alto forno nel Milanese

Non è l'unico incendio scoppiato nelle scorse ore nel Milanese: i vigili del fuoco nella sera di ieri domenica 7 agosto sono intervenuti anche nella Novelis di Piave Emanuele, alle porte di Milano. L'azienda si occupa di lavorazione meccanica. L'incendio sarebbe scoppiato a causa di un alto forno che ha causato una colata di alluminio anomala. Sul posto sono intervenute dieci squadre dei vigili del fuoco che stanno controllando ora tutta la struttura per evitare altre situazioni di pericolosità. No risultano altri feriti. Sarà ora compito dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine individuare le cause del rogo e capire la gravità dei danni provocati dall'incendio.