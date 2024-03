Scoppia un incendio al Nodo Telecomunicazioni Tim nel Milanese: a fuoco le batterie-tampone I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, 1 marzo, a Cassina de Pecchi (Milano). Nei locali seminterrati del Nodo Telecomunicazioni Tim è scoppiato un incendio che ha coinvolto le batterie-tampone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

I vigili del fuoco alla sede Tim di Cassina de Pecchi

Un incendio è esploso questa mattina, venerdì 1 marzo, in un locale seminterrato della sede del Nodo Telecomunicazioni TIM per il Nord Italia di Cassina de Pecchi (nella Città Metropolitana di Milano) in via Da Vinci 30. Non sono ancora state rese note le cause del rogo, ma le fiamme hanno coinvolto le batterie-tampone custodite.

L'intervento dei vigili del fuoco, arrivati con un'autopompa del Comando di Milano, è avvenuto in tarda mattinata e, a causa del denso fumo sprigionato dall'incendio, hanno fatto evacuare il Centro che in quel momento accoglieva circa 30 persone. Al momento non sono stati segnalati feriti, intossicati o persone coinvolte nel rogo. Sul posto sono arrivati anche i tecnici dell'Unità Mobile Protezione Vie Respiratorie (Unprovir), il laboratorio mobile che permette la ricarica di aria degli autoprotettori impiegati.