Scoperto un negozio nel centro di Vigevano che vende abiti Zara rubati: sequestrati 15mila vestiti I vestiti esposti nel negozio del centro di Vigevano (Pavia) erano stati rubati, come hanno dimostrato le numerose placche antitaccheggio rimosse in maniera fraudolenta e ritrovate all'interno del locale. Denunciato per ricettazione il titolare.

Oltre 15mila capi di abbigliamento a marchio Zara venduti, illegalmente, in un negozio del centro di Vigevano (Pavia) che nulla aveva a che fare con la nota catena del marchio spagnolo. A scoprirli è stata la Guardia di finanza della compagnia di Vigevano, durante un normale controllo fiscale nelle attività commerciali della città.

Le Fiamme Gialle, dopo aver trovato esposti in negozio magliette, abiti e pantaloni con il marchio Zara, si sono rivolti alla società, e il responsabile della sicurezza in Italia ha confermato che il negoziante non aveva alcuna autorizzazione a immettere in commercio i prodotti, che erano stati rubati in qualche passaggio non ancora identificato della filiera produttiva.

A conferma del fatto che fossero rubati, le numerose placche antitaccheggio rimosse dai capi in modo fraudolento e ritrovate nel retro del locale commerciale di Vigevano. Tutti gli articoli griffati Zara sono stati sequestrati, mentre il titolare della boutique è stato denunciato con l'accusa di ricettazione.