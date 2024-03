Scontro tra un’automobile e una moto nel Milanese: gravissimo un 48enne Si è verificato un incidente stradale nel Milanese: un’automobile si è scontrata contro una moto. Un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 22 marzo, si è verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale Binasco Melegnano a Lacchiarella, che si trova in provincia di Milano. Un'automobile, stando a quanto ricostruito fino a questo momento, si è scontrata con una moto. Nell'impatto, il motociclista – un uomo di 48 anni – è rimasto ferito in gravissime condizioni.

Il motociclista è stato trasferito in ospedale in codice rosso

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 19.30. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) – una volta ricevuta la segnalazione – ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Sono arrivati con due ambulanze e un'automedica. Il 48enne è stato soccorso in codice rosso ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale: non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. L'automobilista, invece, ne è uscito illeso.

La polizia stradale ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica

Nel frattempo che avvenivano tutte le operazioni di soccorso, gli agenti della polizia stradale di Pavia svolgevano tutti i rilievi del caso. Gli investigatori stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente per accertare eventuali responsabilità. Ovviamente durante tutte le operazioni, ci sono state ripercussioni sul traffico. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.