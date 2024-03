Scontro tra un’automobile e un mezzo pesante: ferita una donna Incidente tra un’automobile e un camion a Monza: una donna è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale. La dinamica non è ancora chiara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 1 marzo, si è verificato un incidente stradale in una galleria che si trova a Monza. Un'automobile si è scontrata con un furgone sul viale Enrico Fermi intorno alle 11 di mattina. Le cause non sono ancora note. Il veicolo, dopo essere entrata in collisione con il mezzo articolato, ha sbattuto contro il muro del tunnel.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute alcune squadre del pronto intervento del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza. I pompieri sono arrivati con un'autopompa, partita dalla sede centrale, e un carro fiamma, inviato da Lissone. Hanno assistito alle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'intera area. In questo modo è stato possibile ripristinare la circolazione.

Ferita una donna di 78 anni

Sono arrivati anche i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Una donna di 78 anni è rimasta ferita ed è stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Monza che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità.