Scontro frontale tra un’auto e una moto: una ragazza è ricoverata in gravi condizioni In provincia di Brescia, un’automobile e una moto si sono scontrate frontalmente: nell’impatto è rimasta gravemente ferita una ragazza che è stata portata in ospedale d’urgenza.

Nella giornata di ieri, sabato 16 settembre, si è verificato un incidente a San Felice del Benaco (Brescia). Nell'impatto, una ragazza di 22 anni è rimasta gravemente ferita. È stata trovata in arresto cardiaco. Grave anche il ragazzo che guidava la moto. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere i rilievi.

La ragazza di 22 anni è sbalzata dalla sella

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, lo scontro è avvenuto intorno alle 18.30 e precisamente all'incrocio tra via Martiri della Patria e via del Pozzo. La ragazza si trovava in sella a una moto quando si è scontrato con l'auto: l'impatto è stato molto violento e infatti la giovane è sbalzata dalla sella e ha un volo di diversi metri.

La giovane è stata intubata sul posto

È stato subito lanciato l'allarme dal conducente che ha provato a rianimare la ragazza, che era priva di sensi, prima dell'arrivo dei soccorritori. L'uomo infatti è un medico. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari hanno trasferito la ragazza in codice rosso e con un elicottero agli Spedali Civili di Brescia dopo averla intubata sul posto. Le sue condizioni sono molto grave.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale: gli agenti hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare le responsabilità.