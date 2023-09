Scivola lungo un sentiero mentre cerca funghi: morto un uomo di 52 anni Giovanni Mazzucchelli è morto all’età di 52 anni precipitando da un sentiero in provincia di Vercelli. Originario della provincia di Varese, lascia una moglie e due figli.

Un uomo di 52 anni è morto a Valsesia, territorio che si trova nel comune di Campertogno in provincia di Vercelli. La vittima era originaria di Induno Olona (Varese). Il 52enne era cercatore di funghi e ha perso la vita mentre si trovava su un sentiero. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 16 settembre, ma è stato reso noto solo oggi. L'uomo si chiamava Claudio Mazzucchelli.

L'incidente mentre cercava funghi

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'uomo si trovava con un amico nella frazione Piana. A un certo, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto precipitando per diversi metri. Mazzucchelli è morto sul colpo. A dare l'allarme è stato l'uomo che si trovava con lui. È stato fatto decollare dalla base di Borgosesia un elicottero: purtroppo però non c'è stato nulla da fare per il 52enne. I medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Chi era Giovanni Mazzucchelli, morto lungo un sentiero

La vittima si chiamava Giovanni Mazzucchelli. Lascia una moglie e due figli. L'uomo era molto noto a Induno Olona soprattutto per il suo impegno nella comunità scout: faceva parte dell'Associazione italiana guide e scuots d'Europa cattolici (Fse). Diversi i messaggi di ricordo. In particolare del gruppo scout Fse di Induno Olona 1 che su Facebook ha condiviso:

"Il suo passaggio su questa terra è stato per noi il privilegio di una testimonianza autentica di vita piena. Noi ora siamo nel fitto bosco, estremamente addolorati .Lui però era già in vetta: felice nel suo matrimonio, nell'educazione decisa e amorevole dei suoi amati figli e nel servizio al prossimo".