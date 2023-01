Sciopero mezzi Atm 27 gennaio, gli orari garantiti di metro, bus e tram Per venerdì 27 gennaio è programmato il primo sciopero del trasporto pubblico milanese. Indetto da Cobas, durerà 24 ore e sono garantite le corse prima delle 8:45 e tra le 15:00 e le 18:00.

A cura di Enrico Spaccini

Durerà 24 ore il primo sciopero dei trasporti pubblici milanesi del 2023 programmato per venerdì 27 gennaio. Il personale Atm, quindi della metropolitana, degli autobus e dei tram protestano "contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale in appalto e subappalto, contro il progetto Milano Next".

Lo sciopero è stato indetto dall'organizzazione sindacale associazione lavoratori Cobas. Le fasce orarie garantite, quindi quando i viaggiatori sono certi di poter usufruire del trasporto pubblico, sono: prima delle 8:45 e tra le 15 e le 18 del 27 gennaio. In poche parole, solo tre le 8:45 e le 15, e dopo le 18 fino al termine del servizio, potranno esserci disagi.

Le motivazioni dello sciopero

Oltre a protestare contro la privatizzazione e la liberalizzazione delle gare d'appalto dei servizi gestiti dal gruppo Atm, lo sciopero è stato indetto per favorire la "trasformazione di Atm in azienda speciale del comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità".

Inoltre, in riferimento ai fatti di cronaca che vedono il personale Atm sempre più bersaglio di aggressioni, Cobas chiede la "riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri", la "tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi". Infine, anche un aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori, in modo da poter rimediare agli "insufficienti aumenti dei contratti nazionali".

Possibili disagi anche per le strade

L'ultimo sciopero, che era nazionale ma al quale aveva aderito anche il settore trasporti, risale al 16 dicembre dello scorso anno. In quel caso, né la metropolitana né i mezzi di superficie hanno subito particolari stravolgimenti.

Gli unici disagi creati sono stati dovuti al fatto che in molti hanno preferito prendere il proprio mezzo piuttosto che rischiare di rimanere a piedi, provocando ingorghi per le strade. Per capire se sono previsti particolari disagi, è consigliabile guardare sul sito Atm dove verranno pubblicati aggiornamenti a riguardo.