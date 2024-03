Scarsa igiene e cibo conservato in pessime condizioni: chiusa una discoteca in Brianza Gli agenti della Questura di Monza hanno trovato una discoteca con una scarsa igiene soprattutto per quanto riguarda la conservazione del cibo: sono scattati i sigilli al locale e una multa da 10mila euro per il proprietario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

La Questura di Monza ha messo i sigilli a una discoteca di brianzola. Gli agenti hanno trovato il locale in una condizione di scarsa igiene soprattutto per quanto riguarda la conservazione del cibo. Così il personale ATS Brianza, intervenuti anche loro sul posto, ha ordinato con effetto immediato la "chiusura totale dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande".

Il proprietario della discoteca, un 49enne pluripregiudicato, dovrà pagare una multa da 10mila euro: è stato ritenuto responsabile del "cattivo stato di conservazione degli alimenti, mancanza di igiene, mancata applicazione della procedura per la manipolazione in sicurezz degli alimenti, compresa la contaminazione di allergeni, nonché delle informazioni destinate ai consumatori", come spiega la Questura in una nota. Solo dopo aver messo in regola l'attività la discoteca potrà essere di nuovo aperta.

Le condizioni pessime del locale sono stati scoperti dagli agenti durante i controlli straordinari sul territorio lo scorso fine settimana. Nel mirino dei poliziotti non c'è stata solo la discoteca: in un bar in Corso Milano a Monza non è risultato essere in regola alle norme riguardanti la conservazione degli alimenti e delle condizioni igienico-sanitari dei locali cucina. In questo caso è scattata una multa di 200 euro.