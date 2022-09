Scappa dalla mamma e attraversa la strada di corsa: bimbo di 4 anni travolto da un’auto, è grave Un bimbo di quattro anni è stato investito da un’auto ed è stato ricoverato in codice rosso: è successo a Rezzato, comune in provincia di Brescia.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato trasferito in codice rosso, il bimbo di quattro anni che è stato travolto da un'auto a Rezzato, comune in provincia di Brescia. Il piccolo, in base alle informazioni ricevute, stava camminando con la sua mamma quando improvvisamente gli è sfuggito e ha attraversato la strada di corsa. Il bimbo è stato purtroppo travolto da un Suv.

Il conducente non è riuscito a evitarlo

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 settembre. Il conducente ha fatto tutto il possibile, ma non è riuscito a evitarlo. L'uomo, un 57enne, è sceso subito dall'auto e ha soccorso il bimbo. In via Alcide De Gaspari sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che sono stati inviati dall'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

Il piccolo è stato ricoverato in codice rosso: ha riportato una frattura

Gli operatori sanitari, dopo aver fornito le prime cure, hanno deciso di trasportarlo d'urgenza in ospedale. Il piccolo, che non ha mai perso conoscenza e non ha battuto la testa, è stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. Avrebbe riportato una frattura al femore: i medici hanno deciso di sottoporlo a un intervento chirurgico, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. La madre è stata trovata in stato di choc.

Leggi anche Ciclista travolto e investito da un'auto, gravissimo un 50enne

Il conducente era negativo all'alcol test

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale: gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il conducente dell'auto, dopo aver fornito la sua versione dei fatti, è stato sottoposto all'alcoltest ed è risultato negativo.