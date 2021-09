Scaldasole, fuga di vapori tossici in una cascina: intossicati due lavoratori Due lavoratori sono stati trasportati in codice giallo in ospedale dopo aver inalato vapori tossici di un impermeabilizzante chimico mentre erano al lavoro in una cascina nel Pavese. Sul posto oltre ai sanitari sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell’Ispettorato del lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

A cura di Giorgia Venturini

Hanno inalato sostanze tossiche i due lavoratori trasportati questa mattina in codice giallo all'ospedale di Voghera, in provincia di Pavia. Stando alle primissime informazioni, i due operai, uno di 55 e uno di 65 anni, stavano lavorando in un'azienda agricola presso la Cascina Cardinala, della società agricola Astaldi, a Scaldasole, nel Pavese, quando per motivi ancora da accertare hanno inalato vapori tossici di un impermeabilizzante chimico. Sembrerebbe si trattasse di catramina. A confermare quanto accaduto è l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che ha subito inviato i soccorsi.

I due lavoratori sono stati trasportati in ospedale in codice giallo

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 verso le 10 di oggi lunedì 6 settembre con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. I due uomini sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Voghera dove sono ancora ricoverati: restano ancora sconosciute le loro condizioni di salute. Areu riferisce anche che alla Cascina Cardinala sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell'Ispettorato del lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Resta infatti da chiarire ancora tutto: da cosa ha provocato la fuoriuscita della sostanza tossica a capire se in azienda sono state seguite tutte le disposizioni di sicurezza.

Grave un altro operaio nel Mantovano

Non è che l'ennesimo incidente sul lavoro. Solo qualche giorno fa un operaio di un cantiere edile ad Asola, nel Mantovano, di 36 anni è rimasto schiacciato da dei carichi sospesi. Secondo quanto riportato dall'Areu (azienda regionale emergenza urgenza) sarebbero stati alcuni manufatti in ferro ad averlo schiacciato con violenza a terra. Sul posto sono arrivati i medici e i paramedici del 118 con un'automedica, ma in seguito al grave trauma cranico e toracico riportato a causa dell'incidente, per il 36enne è stato necessario il trasporto in elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Parma.