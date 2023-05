Sbaglia fermata del treno e si perde: ritrovato mentre passeggia in autostrada fra le auto Un anziano di 79 anni ha sbagliato fermata del treno e ha pensato di raggiungere casa a piedi: è stato trovato in stato confusionale mentre camminava in autostrada.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un anziano di 79 anni è stato ritrovato mentre camminava in autostrada. Nel dettaglio, il 79enne stava passeggiando lungo la A/59, ovvero Tangenziale di Como che immette lungo l’autostrada A9: l'anziano era in evidente stato confusionale. Si era perso che stava cercando – in stato confusionale – di raggiungere casa. Gli automobilisti hanno fatto scattare i soccorsi.

Si perde dopo aver sbagliato la fermata del treno

Stando a quanto riportato da La Provincia di Como, i soccorsi sono stati allertati verso le 15.50 di oggi giovedì 11 maggio. Il 79enne, residente a Giussano, era di ritorno dopo esser stato a Milano. L'uomo avrebbe però sbagliato fermata scendendo a Como Camerlata. Una volta giù dal treno disorientato ha iniziato a camminare: ha percorso via Tentorio per poi imboccare il tratto della Tangenziale che porta fino all’ingresso della A9. Ad allertare la polizia stradale di Como sono stati alcuni automobilisti che lo hanno visto camminare lungo la corsia di emergenza, preoccupati che potesse essere investito.

L'anziano sta bene

Poco dopo gli agenti lo hanno raggiunto e lo hanno rassicurato. Intanto la polizia ha chiamato il figlio che è corso in aiuto del padre: allo svincolo di Fino Mornasco, in provincia di Como, è stato consegnato ai parenti. Fortunatamente l'anziano non era ferito, stava bene. Per tutto il pomeriggio però era in stato confusionale causato proprio dal fatto che si era perso e non sapeva più a chi rivolgersi e da che parte andare per tornare a casa. Ora si trova al sicuro.