La zona gialla in Lombardia, che dovrebbe essere confermata anche la prossima settimana, consentirà ai ristoranti di rimanere aperti a pranzo anche domenica 14 febbraio, San Valentino. Per la festa degli innamorati sono tanti i locali milanesi che si stanno organizzando per consentire alle coppie di festeggiare seduti al ristorante. Tra questi non poteva mancare il ristorante di Carlo Cracco all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II. La curiosità attorno allo chef veneto, ma milanese d'adozione, è sempre tanta: qualsiasi cosa faccia, dalla pizza Margherita ai suoi cenoni di Capodanno, desta sempre tanta attenzione e suscita anche in alcuni casi polemiche per i costi, giudicati da alcuni troppo elevati.

Quest'anno niente cena, ma un pranzo per pochi

Negli scorsi anni lo chef stellato veneto organizzava una "social dinner" nella sala Mengoni del suo locale, rivolto a coppie under 35. Quest'anno, complice l'emergenza sanitaria in corso, l'offerta cambia. Sono infatti pochi i posti disponibili per il pranzo di San Valentino di domenica 14 febbraio 2021 da Cracco. I clienti saranno ospitati presso il Cafè Cracco in Galleria dalle 12 alle 14.30: rigide le disposizioni, con non oltre 4 persone per tavolo.

Pranzo di San Valentino da Cracco: ecco quanto costa e il menù

Il menù degustazione, creato dallo chef stellato, è composto da 4 portate con vini in abbinamento. Queste le pietanze offerte: dopo un aperitivo di benvenuto si parte con un'insalata di capesante, frutto della passione, pesto di crescione e puntarelle. Si prosegue quindi con gnocchi di barbabietola, ragù di baccalà, agretti e peperoncino e poi si va avanti con un controfiletto di manzo, polentina fritta, cime di rapa ripassate, patate ratte e purea di broccoli e lime. Per concludere, un dolce di San Valentino. Il costo del pranzo? 300 euro a coppia, prezzo che si sottolinea essere "scontato". Un regalo decisamente costoso, ma che magari qualche innamorato vorrà fare al proprio partner.