Samuel Gheorghe rinchiuso nel carcere americano di Alligator Alcatraz, martedì il rimpatrio: di cosa è accusato

Si attende per martedì 5 agosto il rimpatrio in Italia di Samuel Gheorghe, il 30enne di lodi detenuto da giorni nel carcere statunitense di Alligator Alcatraz. Il ragazzo è accusato di aver violato le leggi americane in materia di immigrazione.

Dovrebbe rientrare in Italia domani, martedì 5 agosto, Samuel Gheorghe, il 30enne italiano detenuto ad Alligator Alcatraz, il nuovo carcere per migranti irregolari inaugurato da Donald Trump in Florida, negli Stati Uniti. Gheorghe, di origini romene ma cresciuto a San'Angelo Lodigiano (Lodi), si trova in carcere dallo scorso 27 luglio. L'accusa che gli è mossa dalle autorità statunitensi è di aver violato le leggi in materia di immigrazione.

Tutto è cominciato lo scorso 12 luglio, quando la Polizia americana lo ha trovato a Miramar, nella contea di Broward (Florida), sprovvisto della documentazione necessaria per risiedere regolarmente negli Stati Uniti. Le autorità lo hanno quindi fermato e disposto nei suoi confronti una misura temporanea di espulsione, che comportava l'applicazione di una cavigliera elettronica dotata di Gps.

Non essendosi poi presentato alla Polizia di Fort Lauderdale per ultimare le procedure di detenzione, il 30enne ha violato i termini della libertà vigilata ed è scattato a suo carico un ordine di cattura. Una volta fermato, il 27 luglio, Gheorghe è stato trasferito nel carcere di Alligator Alcatraz, dove è rimasto in attesa del rimpatrio in Italia.

Dai contatti avuti con la Farnesina e con il Consolato Italiano a Miami, Gheorghe sembra stare bene e trovarsi in buone condizioni di salute. Il suo arrivo in Italia è atteso per domani, martedì 5 agosto. Gheorghe non è l'unico italiano detenuto nel carcere di Alligator Alcatraz: prima di lui sono entrati Fernando Eduardo Artese, 63 anni, con doppia cittadinanza italiana e argentina, e Gaetano Cateno Mirabella Costa, 45 anni, originario di Fiumefreddo di Sicilia.