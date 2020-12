Non bastava l'indignazione del presidente dei City Angels Mario Furlan perché tenuto all'oscuro della partecipazione di Matteo Salvini alla tradizionale consegna dei doni la mattina di Natale alle persone meno fortunate di Milano. Ora arriva anche la "gaffe" segnalata del figlio di una donna a cui il leader della Lega avrebbe consegnato uno dei doni dei volontari proprio la mattina del 25 dicembre: "Mia mamma però non è una clochard, è una semplice inquilina del palazzo", ha denunciato il figlio sui social. Bisogna riavvolgere il nastro e tornare indietro di 24 ore. Stando a quanto riferito dal figlio delle signora milanese, Salvini stava distribuendo doni ai senzatetto quando avrebbe visto la donna di origine etiope nel cortile di un palazzo di Milano e l'avrebbe scambiata per una senza fissa dimora tanto da offrirle i doni dei City Angels.

La foto della consegna del dono pubblicata sulla pagina Facebook di Salvini

La scena è stata poi immortalata in una foto finita dopo poche ore sulla pagina ufficiale del leghista. A quel punto, una volta che l'immagine è stata resa pubblica, il figlio della donna, Miki Tibello Secondo, avrebbe riconosciuto la madre e precisato su Facebook: "Vi ricordo che mia madre non è una clochard che vive in mezzo alla strada. Ma in quanto nera è utile alla loro propaganda buonista". Il post è stato subito condiviso da altri utenti social e ha dato sfogo a una catena di commenti indignati contro il senatore e di solidarietà nei confronti della signora coinvolta. Il figlio della donna ha accusato Matteo Salvini di fare propaganda distribuendo doni la mattina di Natale. Si attende ora una possibile replica del senatore che spieghi la sua versione dei fatti.