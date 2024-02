Salvarono la 15enne che si gettò nel fiume dopo essere stata violentata: premiati i due agenti Sono stati premiati i due agenti della polizia che il 26 dicembre salvarono una ragazzina di 15 anni che si è gettata nel Ticino dopo essere stata violentata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella giornata di oggi, lunedì 19 febbraio, sono stati premiati i due agenti della polizia che hanno salvato una ragazza di quindici anni che, lo scorso 26 dicembre, si era gettata nelle acque del Ticino a Pavia. L'adolescente si era lanciata dopo che aveva subito una violenza sessuale. Per questo caso, un sedicenne risulta indagato. I due si erano conosciuti sui social network.

I due agenti sono stati elogiati anche dal ministro dell'Interno

Gli agenti premiati si chiamano Giovanni Bonvicino e Mattia Ciulla. Entrambi sono stati elogiati anche dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. La cerimonia di premiazione si è svolta nel palazzo del Comune di Pavia. A commentare l'evento, c'era il primo cittadino Fabrizio Fracassi: "È l'ennesimo atto di coraggio delle forze dell'ordine, che ogni giorno sempre di più ci garantiscono sicurezza e tutela", ha infatti detto.

La premiazione

Il sindaco ha specificato come non "dobbiamo mai dare per scontato ciò che fanno le forze dell'ordine: sono molto felice che sempre più persone attribuiscano i giusti meriti agli uomini e alle donne che ci proteggono e ci fanno sentire al sicuro". Alla cerimonia erano presenti anche il prefetto Francesca De Carlini e il questore Nicola Falvella. C'era anche la deputata pavese di Fratelli d'Italia, Paola Chiesa.

"La città omaggia questo gesto eroico; al di là del ruolo va sottolineato il coraggio, la generosità e lo spirito di questi due giovani ragazzi", ha detto Carlini. Il Questore ha poi aggiunto: "È bello vedere ragazzi così giovani e allo stesso così coraggiosi e preparati al servizio dello Stato. Il loro gesto di responsabilità e passione rimarrà".