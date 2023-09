Salva una cucciolata di gattini abbandonati in strada, ma sui social viene ricoperta di insulti Un ragazzo ha trovato una cucciolata di gattini lungo il sentiero a Olona (Varese): dopo averli presi con sé, ha chiesto aiuto sui social network. Ha però ricevuto numerosi insulti per averli raccolti.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 6 settembre, un ragazzo ha trovato alcuni gattini lungo il sentiero che costeggia il fiume Olona, che si trova in provincia di Mantova. Il giovane ha chiesto aiuto sui social network. Molti hanno risposto, ma tra loro c'è stato anche chi ha criticato il ragazzo per aver deciso di prendere quei gattini.

Il ragazzo ha portato gli animali dal veterinario

Sulla base di quanto riportato dal quotidiano La Prealpina, il ragazzo si trovava lungo il sentiero con il suo cane. A un certo punto, ha sentito i cuccioli: alcuni si muovevano, altri meno. Uno avrebbe avuto anche un'infezione a un occhio. Preoccupato dalle loro condizioni, ha deciso di prenderli con sé e portarli dal veterinario. Nel frattempo ha postato la foto sui social chiedendo aiuto a qualcuno. Da lì, le polemiche.

Ha contattato una associazione per la protezione degli animali

Sul caso è intervenuta anche l'associazione Lav Onlus che opera a Varese: l'organizzazione aiuta gli animali in difficoltà. Attraverso la volontaria Alessandra Pontremoli, ha spiegato che il ragazzo aveva inviato un messaggio anche a loro su Facebook. A loro ha spiegato che, in quel momento vedendo gli animali in difficoltà, ha pensato di prenderli con sé proprio per garantire la loro sopravvivenza.

Leggi anche Muore schiacciato dal trattore mentre lavora il suo terreno, travolto e ucciso un agricoltore

"Solitamente si demanda ad associazioni e autorità, ma in questo caso è stato veramente difficile", ha raccontato Pontremoli. Il giovane ha poi chiamato l'Asl, il numero unico delle emergenze 112, i vigili del fuoco e le varie associazioni per la protezione degli animali e fino agli agenti della polizia locale: "Essendo passato troppo tempo ha deciso di portarli in autonomia dal veterinario che ha prestato loro le prime cure".