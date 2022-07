Salva un passante con il massaggio cardiaco: “Non mi sento un eroe, queste pratiche dovrebbero conoscerle tutti” Luca Cirigliano si è accorto di un uomo a terra mentre transitava per le vie di Castellanza. Ha subito fermato l’auto e praticato un messaggio cardiaco al malcapitato, salvandogli la vita.

Luca Cirigliano era in macchina per le vie di Castellanza quando ha notato sulla pista ciclabile parallela alla strada che stava percorrendo qualcosa a terra. Si è fermato, ha visto che era un uomo in difficoltà e senza pensarci un attimo gli ha praticato il massaggio cardiaco. L'uomo, colpito da un arresto cardiaco, ha così iniziato a tossire e a respirare, fino a quando non è arrivata l'ambulanza che lo ha portato all'ospedale di Legnano.

A raccontare la vicenda è stato lo stesso protagonista che, pur non essendo un sanitario, si è subito prodigato per aiutare un passante colto da un arresto cardiaco. "Ho fatto un corso specifico, ho capito subito che era in arresto cardiaco. Il cuore non batteva. Ho iniziato a fare il massaggio e sono andato avanti per 12 minuti, ma avevo così tanta adrenalina in corpo che sarei andato avanti per ore", spiega Luca Cirigliano.

Fortunatamente l'uomo a terra ha iniziato a dare qualche segno di vita con i primi colpi di tosse. Poi è arrivata l'ambulanza, chiamata da altre persone che hanno assistito alla scena. Gli operatori del 118 prima hanno lo hanno defibrillatore e poi lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Legnano, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

Luca Cirigliano è poi andato in ospedale e – racconta – "mi hanno confermato che le manovre che ho fatto sono stato corrette. Ho anche chiesto di lasciare il mio numero e di poterlo incontrare appena si sarà rimesso".

Quel massaggio cardiaco ha quindi salvato la vita al malcapitato, ma Cirigliano ci tiene a precisare: "Non mi sento un eroe, ho solo fatto quello per cui ero stato preparato. Queste pratiche dovrebbero conoscerle tutti fin dalla scuola".