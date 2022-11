Sale su un treno e sparisce nel nulla: si cerca il 18enne Silvano Da sabato 26 novembre si cerca il 18enne Silvano: è stato visto l’ultima volta in stazione a Provaglio di Iseo.

A cura di Giorgia Venturini

È stato visto per l'ultima volta salire su un treno e poi sparire nel nulla. Da sabato 26 novembre si cerca il 18enne Silvano. Il giovane era uscito dalla sua casa a Timoline di Cortefranca, in provincia di Brescia, dicendo che solo che stava uscendo: in tasca solo soldi e cellulare.

Visto l'ultima volta in stazione

Le telecamere lo hanno ripreso per l'ultima volta mentre si trovava alla stazione di Provaglio di Iseo. Qui poi un testimone lo ha visto salire sul treno. Da lì in poi non si sa più nulla. A dare l'allarme sono stati gli amici e parenti che dopo averlo cercato per ore hanno sporto denuncia di scomparsa.

Indossa pantaloni mimetici

Ora si sa che quando è sparito indossava giacca rossa e pantaloni mimetici. Ha i capelli con due trecce ai lati. Ha con sé documenti e cellulare ma non risponde alle chiamate. L'ipotesi più probabile è che si sia allontanato di sua spontanea volontà ma gli investigatori non escludono nessuna pista investigativa.