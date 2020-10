Nuovo appuntamento con la rubrica "La parola del giorno" del sindaco di Milano Beppe Sala che, in occasione dell'inizio della nuova settimana, ha deciso di incentrare il suo videomessaggio sulla parola "economia". Il primo cittadino milanese spiega di averla scelta perché "deriva da due parole greche: òikos, cioè casa, e nomos, che ha vari significati tra cui amministrazione". Dunque, "amministrazione della casa" che, continua il sindaco, "rimanda immediatamente all'economia famigliare".

L'auspicio di Sala: Il governo prenda provvedimenti equilibrati

Proprio questo è il focus quotidiano di Sala, che sottolinea come sia "questo che a me sta a cuore, l'economia famigliare delle famiglie milanesi ed italiane". Il sindaco spiega dunque che "siccome a volte la politica è accusata di pensare troppo all'economia a discapito della salute, e questa è una distinzione assurda, bisogna trovare una formula equilibrata che permetta di garantire la salute permettendo che le famiglie riescano ad andare avanti". In tal senso, Beppe Sala dice che "ogni mattina quando esco di casa mi dico che ci vuole in questo periodo difficile tanto tanto equilibrio". Lo stesso equilibrio, ha poi continuato, "lo chiedo al nostro governo". Il sindaco milanese rivela quindi di star "discutendo con i ministri del nostro governo" poiché "sono in uscita nuovi provvedimenti che dovranno essere equilibrati". In sostanza, il sindaco di Milano sta chiedendo all'esecutivo di ponderare bene le decisioni per arrivare ad una sintesi che non sia compromettente né per la salute dei cittadini né per l'economia delle loro famiglie. Un auspicio che dovrà trovare riscontro nel prossimo, atteso, Dpcm.