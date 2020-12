In occasione del suo appuntamento a Pane Quotidiano per aiutare i volontari, il sindaco di Milano Beppe Sala si è fermato a rispondere alle domande dei cronisti presenti, sostenendo che "chi oggi ha responsabilità politica deve sentirsi la responsabilità di dire, senza se e senza ma, che si vaccinerà".

Sala: Non illudiamoci che in primavera sarà tutto a posto

Il primo cittadino milanese ha aggiunto che gli pare "veramente il minimo", garantendo inoltre che "io lo faccio con convinzione". Il sindaco di Milano ha assicurato che si vaccinerà "appena possibile e con piacere". "Essendo over 60 – ha aggiunto Beppe Sala – magari mi capiterà anche prima di altri". Sala ha quindi sottolineato che "realisticamente credo che la vaccinazione per tutti prenderà molti mesi", seguendo le tracce lasciate dal commissario Arcuri. "Non dobbiamo illuderci – ha poi concluso il sindaco – che in primavera sarà tutto a posto".

Fontana: Mi vaccinerò non appena possibile

Anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, nei giorni scorsi, aveva assicurato di sottoporsi al vaccino non appena gli sarà possibile. Il governatore lombardo aveva dichiarato che "quando sarà il mio turno sicuramente mi farò vaccinare", cogliendo l'occasione per rinnovare l'augurio tale per cui "con la vaccinazione inizi a vedersi la luce nel tunnel della battaglia a questo maledetto virus". Per il momento, comunque, all'arrivo delle prime dosi vaccinali, la Lombardia non introdurrà l'obbligo a riceverne una. Secondo Fontana servirà operare una manovra di convincimento, anche se ha dichiarato di riservarsi un'inversione di rotta col passare del tempo, in base alla disponibilità resa dai suoi concittadini.