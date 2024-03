Rubò 14 salami da un supermercato, il processo finisce dopo 5 anni Un uomo di 47 anni è stato assolto per la particolare tenuità del fatto: i fatti risalgono a cinque anni fa quando aveva rubato da un supermercato 14 salami. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Aveva rubato quattordici salami piacentini a Pavia nel 2019, il processo finisce in questi giorni con l'assoluzione per la particolare tenuità del fatto. L'uomo, un 47enne marocchino, era finito nei guai per furto cinque anni fa: era stato dagli addetti alla sicurezza in un supermercato a Pavia a fermarlo per un controllo in cui era stato sorpreso con uno scatolone pieno di salami che aveva provato a nascondere. La merca che aveva rubato era del valore di 90 euro.

Dagli accertamenti è emerso che l'uomo aveva sottratto i quantitativi di salami dal salame poco prima: gli agenti delle forze dell’ordine aveva avuto conferma anche da un dipendente del supermercato. Una volta avviate le indagini la merce era stata restituita al supermercato per essere rivenduti: non è chiaro perché il 47enne avesse rubato così tanta merce dello stesso tipo. Per lui poi si sono aperte le porte del Tribunale dove si è difeso per furto. La Corte ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto e ha assolto l'imputato.