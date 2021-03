Rubata la targa in ricordo di Giuseppe Pinelli: sfregio alla memoria del ferroviere anarchico

Nuovo sfregio alla memoria di Giuseppe Pinelli. È stata rubata la targa posta in piazza Segesta a Milano in occasione del 50esimo anniversario della strage di piazza Fontana per ricordare il ferroviere anarchico accusato ingiustamente e morto cadendo da una finestra della Questura di Milano in circostanze mai chiarite. La lapide era già stata vandalizzata un anno fa. La denuncia dell’Anpi: “Ignobile offesa”