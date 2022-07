Ruba uno smartphone e lo tiene in tasca durante l’interrogatorio dei carabinieri, denunciato Un uomo di 47 anni è stato denunciato per furto aggravato perché accusato di aver rubato un iPhone 13 ad un ragazzo in una palestra di Seregno.

Un uomo di 47 anni è stato denunciato per furto aggravato perché accusato di aver rubato un iPhone 13, del valore di un migliaio di euro, ad un ragazzo. Questi, l'aveva appoggiato momentaneamente sulla panca della palestra a Seregno (MB) per svolgere qualche esercizio ma al suo ritorno il dispositivo elettronico era sparito. Dopo aver depositato denuncia, i carabinieri hanno avviato le indagini risalendo al 47enne.

Ruba l'iPhone di un ragazzo in palestra, denunciato

Secondo quanto riportato da MonzaToday, il ragazzo si è presentato in caserma per lamentare il furto dello smartphone raccontando cosa accaduto pochi minuti prima in palestra. I militari hanno quindi preso in carico il caso avviando le indagini. Dopo alcune verifiche, i carabinieri hanno appurato che l'iPhone rubato non era mai stato spento e che continuava ad emettere il segnale, proveniente da un'area tra Brianza e Comasco. Ottenuto l'elenco degli iscritti in palestra, i militari hanno individuato un 47enne, il medesimo che è stato denunciato successivamente, contemporaneamente nella struttura insieme alla vittima di furto.

Convocato in caserma, nega il furto ma ha con sé lo smartphone

Convocato in caserma, l'uomo ha negato ogni responsabilità pur avendolo ancora in tasca. Accompagnato a casa, il suo domicilio è stato sottoposto a perquisizione. Prima dell'avvio, allora, l'uomo ha cercato di nascondere lo smartphone trovato poco dopo dai militari. Il 47enne, residente a Inverigo, che non ha precedenti penali, è stato quindi denunciato per furto aggravato. L'iPhone 13 è stato invece restituito al legittimo proprietario.