Ruba un monopattino, accoltella un 19enne e fugge: vittima e aggressore si ritrovano al pronto soccorso Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato da un aggressore che ha cercato di rubargli il monopattino prima di fuggire via. La vittima lo ha riconosciuto una volta al pronto soccorso.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Paura nella notte nella stazione della metro di Loreto a Milano. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato da un rapinatore. Soccorso il giovane è stato portato in ospedale dove non si trova in pericolo di vita.

L'aggressore ha cercato di rubare il monopattino al 19enne

Era da poco passata la mezzanotte di oggi 11 settembre quando l'aggressore, un cittadino egiziano di 24 anni, si è avvicinato al 19enne e ha cercato di rubargli il monopattino. La vittima era in compagnia di amici ma solo tra i due è scoppiata la rissa fino a quando l'aggressore non ha impugnato il coltello e lo ha colpito alla schiena e alle braccia. Fortunatamente la vittima e in suoi amici sono riusciti a scappare salendo sul treno. Sono poi scesi alla fermata di Udine e hanno chiamato i soccorsi.

La vittima ha riconosciuto l'aggressore in ospedale

I medici e paramedici hanno soccorso il giovane e lo hanno trasportato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Qui la vittima ha riconosciuto tra i pazienti il suo aggressore. Subito quindi sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno iniziato a perquisire il 24enne: il giovane è stato trovato in possesso del coltellino macchiato di sangue. Ora è stato denunciato mentre il 19enne è stato dimesso dopo che i medici gli hanno medicato le ferite. Non è in gravi condizioni.

Due ragazzi si prendono a pugni in metropolitana

Sempre nella stazione di metropolitana due ragazzi sono stati i protagonisti di un'aggressione: i due – come si vede in un video pubblicato sulla pagina social di Milanobelladadio – vengono ripresi mentre si picchiano a terra sulla banchina della metro a Loreto in attesa che arrivi il treno. A riprendere tutto è un viaggiatore della direzione opposta. Nelle immagini si vedono i due ragazzi in lotta tra di loro mentre gli altri viaggiatori e passanti non sono intervenuti in nessun modo per cercare di bloccarli e fermarli. Fortunatamente però non ci sono stati feriti e i due ragazzi non sono finiti sui binari.