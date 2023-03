Ruba il cellulare a una ragazza che è in metro e scappa via: arrestato Una ragazza di 26 anni è stata vittima di uno scippo mentre si trovava in metropolitana. L’autore del gesto, un giovane di 18 anni, è stato subito fermato poco dopo dai carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

Metro rossa Milano

Un ragazzo di 18 anni ha strappato un cellulare dalle mani di una 26enne mentre si trovavano in metro a Milano. È successo la notte tra venerdì 3 e sabato 4 marzo nella stazione Cairoli della linea rossa. Subito dopo il furto la ragazza ha chiesto aiuto: in pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Duomo.

Fermato il rapinatore

I militari si sono messi alla ricerca dello scippatore. Grazie alle telecamere di video sorveglianza della stazione sono riusciti a risalire alla sua identità: poche ore dopo erano scattate le manette per il 18enne. Si tratta di un ragazzo originario del Marocco e ora a Milano senza fissa dimora. Era già noto alle forze dell'ordine per alcuni suoi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Il 18enne una volta fermato è stato trovato in possesso del cellulare della ragazza: subito è stato riconsegnato alla sua legittima proprietaria.

Derubata un'anziana in metro

Lo scorso anno una signora anziana era stata accerchiata e derubata mentre si trovava la sera sulla metro gialla di Milano, alla fermata di stazione Centrale. L'anziana è stata vittima di un gruppo di donne che si sono avvicinate a lei e le hanno strappato dalle mani la borsa.

Leggi anche Ragazzo di 24 anni trovato privo di sensi: si cerca il pirata della strada che lo ha travolto

A lanciare l'allarme è stato un passeggero che ha assistito alla scena. Le donne, una 40enne e una 38enne di etnia rom, hanno cercato di scappare con il bottino ma sono state trattenute dai viaggiatori presenti, che hanno provato in ogni modo a ostacolare la fuga. Così, all'arrivo dei carabinieri, sono state arrestate con l'accusa di furto con destrezza in concorso. Dagli accertamenti è emerso che le donne avevano già dei precedenti per reati contro il patrimonio.