Rompe la finestra per rubare in casa delle suore: scoperto e messo in fuga dal sacerdote I carabinieri stanno cercando un ladro che ha tentato di introdursi nell’abitazione di due suore rompendo una finestra a Gavirate, nel Varesotto. Scoperto dal sacerdote della vicina chiesa di San Giovanni evangelista, ha fatto perdere le sue tracce.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Tentato furto nella chiesa di San Giovanni evangelista a Gavirate, nel Varesotto. Nel pomeriggio del 22 ottobre un ladro si è introdotto all'interno dell'appartamento dove abitano due suore rompendo il vetro di una finestra. Spaventato dall'arrivo di uno dei sacerdoti, allertato dal rumore di vetri rotti, si è dato alla fuga.

Il ladro ha rotto la finestra dell'appartamento ed è scappato

Il fatto, come raccontato dalla La Prealpina, è accaduto intorno alle 18:30 di domenica 22 ottobre quando era appena terminata la messa della sera. In chiesa la funzione era proseguita con l'adorazione prolungata a favore della pace tra Israele e Palestina, come voluto dal patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa. A officiare il momento di preghiera era rimasto il parroco, don Maurizio Cantù, mentre il vicario don Luca Tocchetti aveva fatto rientro in sacrestia.

È stato proprio don Luca a sentire il rumore di vetri rotti provenire dai locali attigui dove sono ospitate le due suore e ad accorrere insieme a un collaboratore. "C'è stato il tempo di vedere scappare il ladro dalla finestra", ha spiegato il sacerdote. La finestra è stata ritrovata in frantumi e le porte avevano segni di scasso.

Il prete non si spiega il motivo di un gesto simile: all'interno dell'abitazione non c'è alcun oggetto di valore, ma solo diversi rosari e libri religiosi. Immediatamente sono stati allertati i Carabinieri della Stazione di Gavirate che hanno effettuato gli accertamenti del caso con l'obiettivo di rintracciare il responsabile.

Le due suore non si trovavano nell'appartamento

Il ladro avrebbe sfruttato l'assenza delle suore. Entrambe le donne non erano presenti all'interno dell'appartamento. Una stava assistendo alla funzione in chiesa, mentre l'altra si trovava ancora nella casa di riposo "Domenico Bernacchi" dove prestano servizio.

Le suore fanno parte dell'ordine delle Serve di Maria Addolorata di Chennai, una città dell'India, e sono arrivate in Italia nel luglio 2018. Venute a conoscenza del fatto, le due religiose sono rimaste molto turbate.