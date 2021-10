Rivolta d’Adda, lascia la fidanzata e viene accoltellato dal fratello di lei: scattano le manette Un ragazzo di 24 anni è finito in ospedale dopo essere stato accoltellato dal fratello della sua ex. Il giovane è finito in agguato: ad attenderlo c’erano anche alcuni amici dell’ex cognato. A salvarlo è stato suo fratello che ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine. Ora sono scattate manette e denunce.

A cura di Giorgia Venturini

Ha lasciato la fidanzata ed è stato pestato dal fratello della ragazza. È successo a un ragazzo di 24 anni di origine indiana, rimasto vittima di una vera e propria imboscata. I fatti risalgono allo scorso 22 luglio a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona: qui il suo collega di lavoro, nonché fratello della sua ex, gli ha chiesto di vedersi in piazza Mazzini dove è scoppiata una violenta lite tra connazionali.

L'aggressione lo scorso luglio

Quando sul posto sono arrivate le forze dell'ordine hanno trovato il 24enne con alcune ferite alla testa. Subito sono scattati i soccorsi: una volta in ospedale – come riporta Il Giorno – il giovane è stato medicato e dimesso con una prognosi di 20 giorni. Sul luogo dell'aggressione i militari sono riusciti anche a identificare gli autori della lite. Dai successivi accertamenti è emerso che proprio quella sera la vittima – con dei precedenti di polizia – era stato chiamato dall'ex cognato 22enne dicendogli di incontrarsi perché dovevano chiarire proprio alcuni particolari sul rapporto concluso con sua sorella. Spaventato dall'incontro il 24enne aveva mandato il fratello e sua moglie. A questo punto è arrivata la seconda chiamata minacciando di fare male alla coppia se lui non si fosse presentato. Una volta con il 22enne è stato accerchiato anche da alcuni amici di quest'ultimo: l'ex cognato lo ha colpito con un coltello alla testa e poi gli altri quattro uomini lo hanno pestato. A salvare il 24enne è stato l'intervento di suo fratello che ha chiamato subito le forze dell'ordine: pochi giorni dopo erano scattate le manette per il 222enne, ora gli altri quattro aggressori sono stati denunciati per lesioni aggravate.