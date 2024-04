Ritrovato dopo 9 mesi il 22enne Vincenzo D’Introno: mangiava gli avanzi dai vassoi in un fast food di Roma

video suggerito

Ritrovato a Roma il 22enne pugliese Vincenzo D'Introno scomparso da Livigno lo scorso luglio: lo hanno trovato i vigilantes di un centro commerciale.

A cura di Giorgia Venturini

La scorsa estate era andato a Livigno, in Alta Valtellina, per un colloquio di lavoro e lì aveva fatto perdere le sue tracce. A distanza di nove mesi il 22enne pugliese Vincenzo D'Introno è stato trovato nel centro commerciale di Fiumicino, alle porte di Roma. Al momento non è ancora chiaro perché il giovane si sia allontanato senza far sapere nulla di lui. Lo avrebbero trovato alcuni vigilantes del centro commerciale durante un controllo: questi si sono insospettiti nel vedere il ragazzo mangiare gli avanzi di altri clienti di un fast food. Così lo hanno avvicinato: "Quando ci ha detto che si chiamava Vincenzo, abbiamo capito che si trattava proprio di lui perché la stessa mattina aveva chiesto a un collega di fare una telefonata a casa", ha raccontato uno dei due vigilantes al programma tv Pomeriggio Cinque.

A quel punto forze dell'ordine e un rappresentante dell'associazione Penelope si sono presentate sul posto. "Prima di chiamare di allertare le forze dell'ordine lo abbiamo avvicinato – racconta alla trasmissione l'Associazione Penelope – perché nel frattempo eravamo in contatto con i familiari che si erano già messi in viaggio. Ma non ci siamo riusciti". Ma che si trattava di Vincenzo non c'era alcun dubbio: quella mattina ha chiamato la madre, aveva il numero. Lei lo ha riconosciuto immediatamente.

In tutti questi mesi non si sa dove sia stato il 22enne, anche perché non sono mai arrivare segnalazioni. In un primo momento si pensava avesse preso un treno per Milano e lì era rimasto. Si sapeva solo con certezza che il 22enne lo scorso 8 luglio aveva preso un pullman da Livigno diretto a Tirano, un altro comune in provincia di Sondrio, probabilmente con l'obiettivo di raggiungere Milano e quindi poter poi tornare a Bari. Si era sentito l'ultima volta con la famiglia poi il silenzio. La famiglia in tutti questi mesi non ha mai smesso di cercarlo.