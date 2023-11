Ritrovata a Rozzano Cinzia Berlinghini, scomparsa ieri a Milano: non ricorda nulla La 54enne, dipendente del Tribunale di Milano, notata da alcuni ragazzi a bordo di un tram; è stata accompagnata al Pronto Soccorso.

È stata ritrovata a Rozzano, nel Milanese, Cinzia Berlinghini, la dipendente del Tribunale di Milano di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di ieri, 24 novembre, quando era stata vista in viale Monte Santo, nei pressi della stazione centrale di Milano. La donna, che a quanto si apprende soffrirebbe di disturbi cognitivi che inciderebbero sul suo orientamento, ieri era attesa in casa della sorella ma non era riuscita a raggiungere quell'abitazione. Inutili i tentativi di contattarla: il telefono risultava spento.

Nelle scorse ore la sorella aveva sporto denuncia di scomparsa alla Polizia di Stato e i familiari avevano diffuso diversi appelli, soprattutto via social, per chiedere a chiunque la vedesse di allertare le forze dell'ordine; e così hanno fatto alcuni ragazzi che, oggi, l'hanno notata in stato confusionale a bordo del tram della linea 15 a Rozzano, l'hanno riconosciuta grazie alle foto circolate e hanno allertato la Polizia Municipale. Agli agenti la donna ha detto di non ricordare nulla di quanto successo nelle ultime 24 ore.

Il Procuratore di Milano, Marcello Viola, che aveva attivato due sostituti per le ricerche, ha disposto che Cinzia Berlinghini venisse portata al Pronto Soccorso per una visita di controllo; le condizioni di salute della donna sarebbero buone.