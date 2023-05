Risultati elezioni Cologno Monzese 2023, vince il candidato di centrosinistra Stefano Zanelli È Stefano Zanelli (centrosinistra) il nuovo sindaco di Cologno Monzese: vince al ballottaggio con il 51,2 per cento dei voti contro il 48,7 per cento di Giuseppe Di Bari del centrodestra. L’affluenza al voto è stata del 40,8 per cento, in leggero calo rispetto al 48 per cento del primo turno.

Il candidato del centrosinistra e neo sindaco a Cologno Monzese Stefano Zanelli

È Stefano Zanelli, il candidato del centrosinistra, il nuovo sindaco di Cologno Monzese (Milano): vince definitivamente la sfida delle amministrative, dopo il turno di ballottaggio di ieri domenica 28 e lunedì 29 maggio, con il 51,2 per cento dei voti (contro il 48,7 per cento raccolto da Giuseppe Di Bari, centrodestra). L'affluenza al voto è stata del 40,8 per cento, in leggero calo rispetto al 48 per cento del primo turno.

La vittoria del centrosinistra

Un risultato sorprendente, se si tiene presente che Zanelli si era sì posizionato in testa al turno precedente (raccogliendo il 35,6 per cento dei voti contro il 25,55 per cento del rivale Giuseppe Di Bari), ma che a pesare sull'esito del ballottaggio pendeva come una spada di Damocle il terzo candidato escluso per un pelo dal secondo giro: l'ex sindaco leghista (e commissariato un anno fa) Angelo Rocchi e il suo 25,5 per cento.

La matematica, però, in questo caso è stata più che mai un'opinione. Sì, perché nonostante l'apparentamento dichiarato (e tardivo) tra i due candidati di centrodestra, Giuseppe Di Bari e Angelo Rocchi, il risultato di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia unite si è fermato solo al 48 per cento: vola invece la compagine avversaria, data per sfavorita, superando il 50 per cento delle preferenze.

Leggi anche Elezioni Seregno 2023, riconfermato sindaco il candidato di centrosinistra Alberto Rossi

Gli auguri dello sfidante sconfitto Giuseppe Di Bari

Non tardano ad arrivare i complimenti e gli auguri di buon lavoro dello sfidante sconfitto, Giuseppe Di Bari. "Grazie a tutti i nostri elettori. Faccio i miei migliori auguri per il bene di Cologno Monzese al neo sindaco Stefano Zanelli", si ritrae in un post, sorridente.