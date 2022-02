Rissa e aggressioni alla discoteca Amaranta Club: sospesa la licenza per quindici giorni La discoteca Amaranta Club di Milano è stata chiusa per quindici giorni. Il motivo sono le frequenti risse dove spesso sono stati utilizzati coltelli e spranghe.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata sospesa la licenza per quindici giorni per la discoteca "Amaranta Club" di Milano: il locale è stato stato destinatario di una misura simile in passato. La decisione, che è stata presa dal questore di Milano Giuseppe Petronzi, arriva a causa del verificarsi di risse e violenze. Non si tratta infatti di un unico episodio, ma di diversi: il periodo preso in considerazione è quello che va da dicembre ad agosto 2021.

Risse tra giovani: utilizzate spranghe e coltelli

Il locale si trova in via De Ruggiero al civico 6. La disposizione è stata notificata nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 febbraio, dagli agenti del commissariato di Scala Romana. L'attività è scattata dopo che sono state segnalate diverse risse – tutte scatenate per futili motivi – dove le persone coinvolte hanno usato spranghe e coltelli. In particolare in un'occasione, i carabinieri del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Operativo di Milano sono intervenuti per un ragazzo che è stato investito volontariamente da un'altra persona.

Le due aggressioni brutali

Il giovane è stato trasferito dagli operatori sanitari del 118 in ospedale dove poi è stato dimesso con una prognosi iniziale di trentacinque giorni. In un altro caso, una donna è stata vittima di un'aggressione brutale: è stata infatti colpita da quattro persone con calci e pugni ed è stata portata in ospedale per le cure del caso. Dalla struttura è stata poi dimessa con una prognosi di quindici giorni. Questi episodi vanno avanti da diverso tempo. Il primo è stato segnalato nel 2016 e da allora si sono verificati ripetutamente tanto che il locale era stato già chiuso quattro volte.