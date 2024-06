video suggerito

Ripristinati i servizi di telefonia all'Asst Rhodense dopo l'attacco hacker: cosa sta succedendo Dopo l'attacco hacker di ieri giovedì 6 giugno all'Asst Rhodense sono stati ripristinati parzialmente i servizi di telefonia: "Le attività ospedaliere sono proseguite regolarmente senza alcuna sospensione".

A cura di Giorgia Venturini

L'ospedale di Garbagnate, Asst Rhodense (foto da Facebook)

Ripristinati i servizi di telefonia all'Asst Rhodense dopo l'attacco hacker delle ore scorse. Lo comunica in una Nota la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia: "Dopo l’attacco hacker di ieri, all'ASST Rhodense, sono stati ripristinati parzialmente i servizi di telefonia. Dalle ore immediatamente successive all’attacco hacker è stata istituita una unità di crisi aziendale, coordinata dal Direttore Generale dell’Azienda. Oggi l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha preso in carico gli impianti e sta gestendo i lavori di tutti gli operatori interessati".

Poi Regione Lombardia entra nel dettaglio: "Sono stati ripristinati i servizi informatici delle strutture sanitarie che usufruiscono del Data Center di Aria, interrotti questa notte a causa di un disservizio che ha riguardato l'infrastruttura tecnologica regionale. Le attività ospedaliere sono proseguite regolarmente senza alcuna sospensione".

L'Asst Rhodense, che comprende gli ospedali di Garbagnate, Bollate e Rho, era stata colpita da un attacco hacker nella giornata di ieri 6 giugno. Per qualche ora gli interventi chirurgici non urgenti erano stati rinviati mentre erano rimasti attivi i pronto soccorso di Garbagnate e Rho. Subito era stata attivata l'agenzia per la cybersicurezza nazionale specializzata nel pronto intervento che si era messa subito al lavoro. Tra le prime ipotesi quella che si stava trattando di un attacco di tipo ransomware, al quale solitamente segue una richiesta di riscatto per gli eventuali dati rubati. Non è chiaro, però, se sia stata arrivata qualche richiesta. Oggi venerdì 7 giugno i servizi di telefonia hanno ripreso a funzionare.