Rho, si sporge troppo e cade dalla finestra: 24enne ricoverata in condizioni gravissime Una ragazza di 24 anni è stata ricoverata in condizioni gravissime al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano dopo essere caduta dal terzo piano di un palazzo a Rho. Secondo quanto riferito dai carabinieri, che hanno ascoltato i presenti, la giovane si sarebbe sporta troppo dalla finestra, perdendo l’equilibrio.

Dramma nella notte tra sabato e domenica a Rho, paese alle porte di Milano, dove una ragazza di 24 anni è caduta dal terzo piano di un palazzo. Soccorsa tempestivamente dagli operatori sanitari del 118, è stata trasferita in condizioni gravissime al pronto soccorso. I medici che l'hanno presa in cura l'hanno giudicata fuori pericolo nonostante le condizioni molto delicate.

Ricoverata in condizioni gravissime, non è in pericolo di vita

Erano circa le 3.30 del mattino di domenica quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino del 118. Sul posto, l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, ha immediatamente inviato un'ambulanza. I soccorritori hanno trovato la 24enne riversa al suolo in condizioni giudicate sin da subito molto gravi. Così, dopo una prima stabilizzazione in loco, è stata trasportata di corsa al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Qui i dottori che l'hanno presa in cura hanno confermato una prima diagnosi dei soccorritori giudicando molto delicate le sue condizioni. Fortunatamente, però, la ragazza non sarebbe in pericolo di vita.

La ragazza si sarebbe sporta troppo perdendo l'equilibrio

Sul caso stanno indagando i carabinieri, arrivi con una pattuglia insieme all'ambulanza. Secondo quanto raccolto dalle testimonianze di fidanzato, amici e famigliari, la 24enne sarebbe precipitata dal palazzo per essersi sporta troppo, forse nel tentativo di recuperare un anello che le stava sfuggendo di mano. La perdita dell'equilibrio ha provocato la caduta dall'altezza di nove metri e il grave ferimento. I militari continueranno a indagare in attesa di avere anche la versione della giovane.