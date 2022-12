Regione Lombardia blocca lo psicologo di base: “Impossibile la copertura finanziaria” La Commissione Bilancio della Lombardia ha bloccato il progetto di legge per lo psicologo di base nelle case comunità. Il problema sarebbe che non spetta alla Regione istituire una nuova figura professionale, ma allo Stato. Per questo non può ricevere i finanziamenti del fondo sanitario.

A cura di Enrico Spaccini

Lo scorso 30 novembre il progetto di legge per l'istituzione dello psicologo di base era stato approvato dalla Commissione Sanità lombarda quasi all'unanimità. Oggi però, 15 giorni più tardi, la Commissione Bilancio ha bloccato tutto affermando che non si può usare il fondo sanitario per finanziare una nuova figura professionale non istituita dallo Stato.

Il progetto di legge e i costi

Il pdl 216, con la vicepresidente della Commissione Sanità Simona Tironi (Forza Italia) e il consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione) primi firmatari, prevede l'introduzione di uno psicologo di base all'interno delle case comunità. Un servizio pensato come gratuito e aperto a tutti. Al momento della presentazione del progetto, lo scorso aprile, era stata preventivata una spesa pari a 12 milioni di euro all'anno per il triennio 2023-2025.

Oggi, la Commissione Bilancio era chiamata a dare un parere sulla copertura finanziaria dei progetti di legge. È emerso, però, che quei 36 milioni di euro non possono essere coperti dalla Regione Lombardia, in quanto non spetta a lei l'istituzione di una nuova figura professionale, ma allo Stato.

"Su indicazione della direzione generale Welfare", spiegano dalla Commissione, "si comunica che non è percorribile l'ipotesi dell'utilizzo del fondo sanitario mancando il presupposto giuridico per l'istituzione a livello regionale della nuova figura che la norma vorrebbe introdurre nel servizio sanitario regionale".

"Troviamo una soluzione, altrimenti vorrebbe dire buttare via un anno e mezzo di lavoro"

Niente più psicologo di base, quindi? Non è ancora detta l'ultima parola. Simona Tironi, infatti, ha già fatto sapere che chiederà che "venga riconvocata d'urgenza la Commissione Bilancio per trovare una soluzione, altrimenti vorrebbe dire aver buttato non solo un anno e mezzo di lavoro ma aver scherzato con famiglie e ragazzi che soffrono". Secondo la vicepresidente della Commissione Sanità, i fondi in realtà ci sono e arriverebbero "dal fondo che il governo mette a disposizione per i costi del personale all'interno delle case di comunità"

Più polemico Carretta, che su Facebook si sfoga: "Cinque Stelle prima, Lega poi, affossano il progetto di legge sullo psicologo di base". Anche il consigliere regionale di Azione spera che venga riconvocata la Commissione Bilancio, "per gli eventuali e opportuni aggiustamenti, altrimenti saremmo di fronte ad una colossale presa in giro di questa maggioranza e di parte dell’opposizione". Poi assicura: "Combatterò fino all'ultimo secondo".