Reazione chimica con candeggia e acido cloridrico alla Tintoria Lariana: 14 lavoratori intossicati Nel pomeriggio del 21 dicembre si è verificato un incidente alla Tintoria Lariana di Como. Durante un'operazione di travaso di sostanze, è avvenuta una reazione chimica che ha coinvolto 23 lavoratori. In 14 sono stati trasportati in ospedale.

A cura di Enrico Spaccini

Quattordici persone sono rimaste intossicate in seguito a uno sversamento di sostanze chimiche all'interno della ditta Tintoria Lariana nel quartiere Camerlata di Como. Stando alle prime informazioni, la sostanza tossica (composta principalmente da candeggina e acido cloridrico) si sarebbe riversata fuori da un contenitore mentre era maneggiato da alcuni lavoratori. L'incidente avrebbe causato una reazione chimica.

I lavoratori coinvolti sono 23

L'allarme è scattato intorno alle 14:15 di oggi, giovedì 21 dicembre, e sulla ditta di via Donatori del sangue sono arrivati diversi mezzi della Croce Rossa per portare i lavoratori coinvolti negli ospedali di Cantù e di Como (Sant'Anna e Valduce)c. In 14 sono rimasti intossicati e sono stati portati via in codice giallo per ulteriori accertamenti e cure mediche, visto che hanno accusato subito tosse, mal di gola e difficoltà respiratorie.

Altri 9, invece, sono stati visitati sul posto. Questi, infatti, non avrebbero mostrato chiari sintomi da intossicamento.

I mezzi di soccorso coinvolti e la bonifica del vigili del fuoco

In tutto sono state impiegate sei ambulanze, un'auto medica, un'auto infermieristica e un coordinamento per le maxi urgenze. Gli operai coinvolti hanno tutti un'età compresa tra i 29 e i 58 anni.

Lo sversamento della sostanza chimica ha rilasciato un forte odore che si è diffuso in tutto Camerlata. Il nucleo Nbc (nucleare, biologico, chimico, radiologico) dei vigili del fuoco è arrivato sul posto per le operazioni di bonifica. Nel frattempo, ai residenti è stato indicato di tenere le finestre chiuse.